Он проведет три года в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок два года, сообщает прокуратура ЛНР

ЛУГАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Суд в ЛНР приговорил к 3 годам лишения свободы водителя, который в январе 2025 года на пешеходном переходе насмерть сбил 45-летнюю женщину и ее 11-летнюю дочь. Об этом сообщает прокуратура Луганской Народной Республики.

"Суд назначил водителю наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года", - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 17 января в Лутугинском районе ЛНР, водитель на автомобиле Hyundai совершил наезд на женщину с ребенком на пешеходном переходе, пострадавшие от полученных травм умерли на месте. СК возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).