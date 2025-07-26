Адвокат доктора Кристина Высоцкая отметила, что дата и время нового заседания по жалобе на приговор станет известна позднее, когда состояние здоровья ее подзащитной позволит ей участвовать в процессе

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Хирург клиники "Клазко" Екатерина Лонская перенесла инсульт, из-за чего заседание суда по ее апелляционной жалобе было отложено. Об этом ТАСС рассказала адвокат доктора Кристина Высоцкая.

"23 июля в Мосгорсуде должно было пройти заседание по апелляционной жалобе на приговор моей подзащитной Лонской. Однако у нее внезапно начался ишемический инсульт. Девушку госпитализировали в реанимацию. Позже она была переведена в обычную палату. Все это стало следствием уголовного преследования Лонской и связанного с этим стресса", - сказала Высоцкая.

По ее словам, дата и время нового заседания по жалобе на приговор станет известна позднее, когда состояние здоровья ее подзащитной позволит ей участвовать в процессе.

Ранее мировой суд приговорил Лонскую к 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Суд также запретил ей заниматься профессиональной деятельностью в течение 2,5 года и обязал выплатить потерпевшей компенсацию в размере 500 тыс. рублей.

Как установлено судом, Лонская проводила операцию по блефаропластике в клинике эстетической медицины "Клазко". В результате хирургического вмешательства супруга президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды Инна потеряла зрение на оба глаза. Позднее после лечения в Италии ей удалось частично восстановить зрение одного глаза.