Спасатели потушили крупное природное возгорание на территории лесничества в Крыму, сообщили в МЧС России

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Спасатели МЧС России потушили крупный природный пожар на территории Судакского лесничества в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Природный пожар в Крыму полностью ликвидирован", - сообщили в министерстве.

Ранее пожар в Судакском лесничестве был локализован на площади 5 га.

В пятницу на территории Судакского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и сухой растительности. Тушение осложнялось высокой температурой воздуха и порывами ветра. В тушении пожара были задействованы два вертолета Ми-8 МЧС России.