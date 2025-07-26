Пострадавший в результате обстрела мужчина с баротравмой и осколочными ранениями лица и руки доставлен в областную больницу, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в субботу нанесли удар по Белгородскому району из реактивной системы залпового огня (РСЗО), пострадал мужчина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Белгородский район подвергся обстрелу из РСЗО. Пострадал мирный житель", - написал он.

По словам губернатора, мужчину с баротравмой и осколочными ранениями лица и руки бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается.

В районе села Беловское повреждены 2 транспортных средства. По данным сотрудников МЧС, возгораний в частных домах не обнаружено. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил губернатор.