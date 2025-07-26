Кураторство продлится до того времени, пока родственникам будет необходима помощь, сообщили в правительстве Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июля. /ТАСС/. Куратор для помощи и решения всех возникающих вопросов будет прикреплен за каждой семьей погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

"За каждой семьей погибших в авиакатастрофе закрепляется куратор, который будет на прямой связи с людьми и поможет родным в решении всех вопросов. Кураторство продлится до тех пор, пока семье будет необходима помощь. По информации на 19:00 (13:00 мск - прим. ТАСС) 26 июля, в Тынду намерены приехать 52 родственника погибших в крушении. 24 человека рейсом компании "Аврора" прилетают завтра, четверо приедут наземным транспортом сегодня вечером и завтра утром. Еще шесть человек планируют прилететь в Тынду 31 июля", - говорится в сообщении.