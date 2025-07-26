В здании из-за детонации повреждены остекление и оборудование, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Дрон ВСУ атаковал коммерческий объект в поселке Уразово Белгородской области, пострадал мужчина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Уразово Валуйского округа дрон ВСУ атаковал коммерческий объект. Пострадал мирный житель. Мужчине с баротравмой бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал он.

По словам губернатора, в результате детонации в здании повреждены остекление и оборудование.