Устанавливаются обстоятельства произошедшего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Петербурге по факту гибели двух сестер 2011 и 2014 годов рождения, ушедших 24 июля без присмотра купаться на Верхнее Суздальское озеро. Девочек нашли мертвыми 25 июля, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

"Предварительным следствием установлено, что 24 июля 2025 года две сестры без присмотра взрослых ушли купаться на Верхнее Суздальское озеро и пропали. На следующий день они были обнаружены в водоеме без признаков жизни", - сказано в сообщении пресс-службы.

Следователи уже осмотрели место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).