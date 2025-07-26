В пресс-службе израильской армии уточнили, что Али Абд аль-Кадер Исмаил "участвовал в восстановлении террористического потенциала" движения

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 июля. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новый удар по Ливану. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, целью атаки являлась ликвидация "высокопоставленного командира" шиитского движения "Хезболлах" Али Абд аль-Кадера Исмаила. Удар был нанесен в районе Бинт-Джбейля на юге Ливана.

Ликвидированный "участвовал в восстановлении террористического потенциала" "Хезболлах", а его действия представляли собой "грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня, отметили в пресс-службе.