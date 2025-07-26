Пострадавших нет, сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли из артиллерии центральную районную больницу города Каменка-Днепровская в Запорожской области, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"ВСУ произвели артиллерийский обстрел с неустановленного орудия по улице Набережной. В результате обстрела осколками повреждена кровля крыши Каменско-Днепровской ЦРБ, оконное остекление больницы, инфекционного отделения и церкви", - сообщили ТАСС в администрации.

В результате атаки пострадавших нет, возгорания не произошло.