В Калмыкии окажут помощь семьям погибших в Ростовской области при атаке БПЛА

Глава республики Бату Хасиков отметил, что за каждую такую трагедию киевский режим даст моральный и исторический ответ

ЭЛИСТА, 26 июля. /ТАСС/. Власти Калмыкии окажут помощь семьям двух жителей региона, погибших в автомобиле на трассе в Ростовской области из-за ночной атаки БПЛА. Один из погибших был хирургом, об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Бату Хасиков.

"С глубокой скорбью сообщаю, что в результате атаки украинского БПЛА в Зимовниковском районе Ростовской области погибли двое наших земляков. <...> Один из погибших - Мирослав Владимирович Насанкаев, челюстно-лицевой хирург, в последние годы работающий в Москве. <...> Находимся на связи с властями Ростовской области и с семьями погибших. Окажем всю необходимую помощь и поддержку", - написал Хасиков.

По словам главы региона, вместе с врачом погиб его двоюродный брат.

"Преступления киевского режима не имеют и не могут иметь никаких оправданий. Это - варварство, это - терроризм, направленный против мирных граждан. За каждую такую трагедию будет дан моральный и исторический ответ", - подчеркнул Хасиков.

О гибели двух человек из-за атаки БПЛА ранее сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, трагедия произошла в Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники - Ремонтное - Элиста. В ночь на 26 июля силы ПВО отразили атаку БПЛА в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах, уточнял Слюсарь. В хуторе Чукаринский Шолоховского района было нарушено энергоснабжение, повреждения получили несколько жилых домов.