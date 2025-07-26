Взрыв газа в жилом доме в Саратове

Семье погибшего окажут материальную помощь, сообщили в Приволжской железной дороге

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Одним из погибших при взрыве в многоэтажке на улице Блинова в Саратове стал начальник железнодорожной станции Георгий Ерофеев. Родным погибшего окажут материальную помощь, сообщили в Приволжской железной дороге (филиал РЖД).

"Среди погибших в результате происшествия на улице Блинова в Саратове наш работник с семьей. Ерофеев Георгий Геннадьевич, начальник станции разъезд Липовский Приволжской дирекции управления движением, 33 года. Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для всех нас. РЖД окажут родственникам погибшего материальную помощь", - говорится в сообщении.

При этом Приволжская железная дорога не уточняет, кто из членов семьи Ерофеева погиб.

26 июля в Саратовской области объявлен траурным днем.