Поиск пострадавших продолжается, сообщили в службе спасения Саратовской области

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Спасатели извлекли тело мужчины из-под завалов десятиэтажного жилого дома в Саратове, где произошел взрыв газа. Об этом ТАСС сообщили в областной службе спасения.

"Несколько минут назад из-под завалов в подвальном помещении спасателями областной службы спасения было извлечено тело погибшего. Всего на данный отрезок времени семь человек числятся погибшими. Данный человек ранее был учтен, местонахождение его было известно, к нему был затруднен подход", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент поиск пострадавших продолжается. В ближайшее время планируется вести работу на верхних этажах здания при помощи альпинистского снаряжения. Также проводятся работы в другой части здания по разбору осыпавшейся конструкции.