Взрыв газа в жилом доме в Саратове

Специалисты продолжают аварийно-спасательные работы без перерыва, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Завалы в десятиэтажном доме в Саратове, где в результате взрыва погибли семь человек, разобраны на 60-70%. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

"Сотрудники МЧС России, областной службы спасения, муниципальных служб продолжают аварийно-спасательные работы без перерыва, проводя ротацию личного состава. Завалы разобраны на 60-70%", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, строительный мусор оперативно вывозится на спецполигон. На данный момент вывезено более 1,8 тыс. тонн. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают сохранность имущества в непострадавших квартирах.