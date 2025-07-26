Взрыв газа в жилом доме в Саратове

Мест подготовлено больше, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. В пункты временного размещения обратились 10 человек после взрыва в доме на улице Блинова в Саратове, где погибли 7 человек. Мест подготовлено больше, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

"Организованы пункты временного размещения граждан. Сейчас туда обратились 10 человек. Мест подготовлено гораздо больше. Готовы разместить всех желающих, обеспечить питанием", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, с воскресенья в режиме одного окна начнут работу профильные структуры для восстановления утраченных документов граждан. Все необходимые процедурные моменты проведут в максимально короткие сроки, заверил Бусаргин.