в Кировском районе Крыма локализовали возгорание 10 га сухостоя

В тушении задействовано 132 человека, сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по республике

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Сухая растительность загорелась днем в Кировском районе Республики Крым вблизи села Владиславовка. Пожар локализован на площади 10 га, сообщила пресс-служба главка МЧС РФ по республике.

"Поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории в Кировском районе, с. Владиславовка. Пожар тушили сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, части горной поисково-спасательной Специализированного отряда, водовозки и трактор администрации. <...> 17:13 мск - локализация, 10 га (площадь пожара - прим. ТАСС)", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в тушении задействовано 132 человека и 18 единиц техники, из них от МЧС России 28 человек, 7 единиц техники.