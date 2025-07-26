Пострадавшего госпитализировали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Двое подросток ранили из пневматического пистолета сотрудника транспортной безопасности на железнодорожной станции Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, в дежурную часть линейного отдела МВД России на ст. Москва-Киевская поступило сообщение о том, что на станции Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги неизвестные обстреляли сотрудника транспортной безопасности из пневматического пистолета.

Потерпевший госпитализирован.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска ЛО МВД России на ст. Москва-Киевская и УТ МВД России по ЦФО были установлены двое несовершеннолетних, причастных к вышеуказанному правонарушению, оба 2010 года рождения", - написала она в своем Telegram-канале

Волк добавила, что в сопровождении законных представителей они доставлены следственные органы, которыми принято процессуальное решение.