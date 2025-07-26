Ранения получили пациентка и водитель автомобиля

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Украинский дрон атаковал машину скорой помощи в Васильевском округе Запорожской области. Ранена пациентка и водитель автомобиля, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"БПЛА противника в Васильевском муниципальном округе ударили по машине скорой помощи в селе Скельки. Машина выехала на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате осколочные ранения получила пациентка, а также водитель скорой помощи", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавил губернатор.

В Пологовском муниципальном округе Запорожской области 24 июля украинский БПЛА ударил по автомобилю скорой, погиб водитель, фельдшер и медсестра получили ранения.