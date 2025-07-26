В детском лагере в Саратовской области выявили вспышку кишечной инфекции

В учреждении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Случаи острой кишечной инфекции среди детей зарегистрированы в оздоровительном лагере имени Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"Сотрудниками управления Роспотребнадзора по Саратовской области в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди детей, находящихся в детском оздоровительном лагере ГАУ СО "ДОЛ имени Ю. А. Гагарина", расположенном в Энгельсском районе, проводится эпидемиологическое расследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для исследования были отобраны пробы питьевой воды, воды бассейна, сырья и готовых блюд. Также проведен отбор биологического материала для проверки персонала лагеря.

По результатам исследования биологического материала от заболевших выявлена РНК норовируса. Исследование остальных отобранных проб продолжается. В лагере проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.