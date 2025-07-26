Пострадавшего госпитализировали, сообщили в пресс-службе авиакомпании

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Пассажир с признаками алкогольного опьянения был отстранен от полета рейсом Санкт-Петербург - Калининград авиакомпании "Победа", после чего он напал на сотрудника и нанес ему травму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Во время посадки на рейс DP 529 25.07.2025 года по маршруту Санкт-Петербург - Калининград один из пассажиров с признаками алкогольного опьянения начал вести себя агрессивно. Наш сотрудник представительства для обеспечения безопасности и комфорта клиентов на борту воздушного судна принял решение об отстранении деструктивного пассажира от полета", - говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что после отстранения от полета пассажир "напал на сотрудника и нанес ему травму". "Затем он был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время наш коллега находится на лечении в больнице", - уточнили там.