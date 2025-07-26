В Ростовской области при отражении атаки БПЛА пострадала женщина

Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в двухквартирном доме, а также в легковом автомобиле в Каменском районе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. /ТАСС/. Женщина получила осколочное ранение при отражении силами ПВО атаки беспилотников в Ростовской области. Также повреждения получили несколько домов в Каменском районе, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. В хуторе Лесной Каменского района из-за падения обломков БПЛА повреждены окна в двухквартирном доме, а также в легковом автомобиле. Осколочное ранение ноги получила женщина, она госпитализирована в горбольницу Каменска", - написал он.