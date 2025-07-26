В городе идет расчистка территории от селевых масс, сообщили в администрации Эльбрусского района

НАЛЬЧИК, 26 июля. /ТАСС/. Водоснабжение возобновили в пострадавшем от схода селя Тырныаузе в Кабардино-Балкарии, который из-за стихии остался без основных коммуникаций. В городе продолжается расчистка территории от селевых масс, сообщили в администрации Эльбрусского района.

"Восстановлена подача воды в районе. Проведено устройство нового трубопровода, что позволило обеспечить надежное водоснабжение. Работы по ликвидации последствий схода селевых масс в Тырныаузе продолжаются", - пояснили в муниципалитете.

Коммунальные и дорожные подразделения занимаются расчисткой лотка, дорог и восстановлением коммуникаций.

21 июля в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус". В муниципалитете объявили режим ЧС, который действует и сейчас. Была проведена эвакуация жителей домов, расположенных близ поврежденного участка. Работает пункт временного размещения жителей в одной из школ города. Автомобильное сообщение затруднено и осуществляется по объездной дороге. Оперативные службы призвали жителей республики и туристов воздержаться от поездок в Эльбрусский район без крайней необходимости.