В районах ввели красный уровень угрозы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Ельца и ряда районов и округов Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов.

"Угроза атаки БПЛА на территории города Ельца, Елецкого, Измалковского, Становлянского и Долгоруковского районов. <...> Вводится красный уровень - "Угроза атаки БПЛА" - для Становлянского округа, Краснинского, Данковского, Лебедянского, Лев-Толстовского и Чаплыгинского районов", - проинформировал он.

Ранее сообщалось, что на территории всего региона продолжает действовать режим воздушной опасности.