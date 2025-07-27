ТАСС: исполнители теракта в "Крокусе" получили 135 тыс. рублей

При этом неустановленный участник преступной организации сразу после совершения террористического акта со счета Юсуфзоды осуществил операции по зачислению денежных средств на карту Фаридуни в целях обеспечения возможности участникам покинуть территорию России

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Четыре исполнителя теракта в концертном зале "Крокус сити холл" получили сразу после нападения от своих кураторов 135 тысяч рублей, которые были перечислены одному из них - Шамсидину Фаридуни - на банковскую карту. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"При этом неустановленный участник преступной организации 22.03.2024 непосредственно после совершения вышеуказанного террористического акта со счета Юсуфзоды Я. Д. осуществил операции по зачислению денежных средств на карту Фаридуни Ш. в сумме не менее 135 тыс. рублей в целях обеспечения возможности Мирзоеву Д. Б., Файзову М. З., Фаридуни Ш. и Рачабализоде С. М. покинуть территорию Российской Федерации", - сказано в материалах дела.

Теракт в "Крокусе" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву.

Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) - "Вилаят Хорасан".