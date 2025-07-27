В рамках уголовного дела наложен обеспечительный арест на имущество сына обвиняемого

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Подозреваемый в рамках уголовного дела бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко дал признательные показания. Это отмечается в документе, с которым ознакомился ТАСС, фамилия подозреваемого не уточняется.

"Имеются сведения о событии преступления и обоснованном подозрении в причастности Петроченко А. С. к инкриминируемому деянию, которое усматривается из результатов оперативно-разыскной деятельности, признательных показаний подозреваемого, показаний свидетелей", - отмечается в документе.

В рамках уголовного дела наложен обеспечительный арест на имущество сына обвиняемого. Басманный суд Москвы 16 октября арестовал Петроченко, который был задержан с поличным при получении взятки от бизнесмена, давшего изобличающие показания на бывшего чиновника. Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом особо крупной взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере).

Санкция вменяемых им статей УК РФ предусматривает длительные сроки лишения свободы и многомиллионные штрафы (в размере в 70-90 раз превышающем сумму взятки). Ранее в правоохранительных органах ТАСС уточнили, что фигурант по делу предприниматель Лучкин дал показания в отношении Петроченко, однако суд не избрал ему меру пресечения.