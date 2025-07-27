В этом году было зарегистрировано 35 преступлений этой категории, сообщил руководитель следственного управления СК России по региону Дмитрий Костин

САРАТОВ, 27 июля. /ТАСС/. Раскрываемость убийств за первую половину 2025 года в Саратовской области составляет 100%. В этом году было зарегистрировано 35 преступлений этой категории, сообщил ТАСС руководитель следственного управления СК России по региону Дмитрий Костин.

"В отчетный период зарегистрировано 35 убийств и покушений на убийство, что меньше показателя прошлого года. 100% - то есть все преступления этой категории - раскрыты. Количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом снизилось на 46,7% - до 16 фактов. Также завершено расследование 35 преступлений прошлых лет", - рассказал собеседник агентства.

В этом году следователи расследовали свыше 2,1 тыс. уголовных дел, из которых более 570 были направлены в суд. Как отметил Костин, основные усилия сосредоточены на раскрытии преступлений против жизни и здоровья граждан, а также на борьбе с коррупцией. Руководитель управления также добавил, что причиненный преступлениями ущерб возмещен на сумму 564 млн рублей, а имущество обвиняемых арестовано на сумму 999 млн рублей.

Собеседник агентства подчеркнул, что в Саратовской области не снижаются темпы противодействия коррупции. В этом году в суд направили 93 уголовных дела, в том числе 12 дел по преступлениям, совершенным организованной группой.