Это высококвалифицированные сотрудники спецотделения областной службы спасения, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин

САРАТОВ, 27 июля. /ТАСС/. Высококвалифицированные альпинисты спецотделения областной службы спасения задействованы в разборах завалов после взрыва в десятиэтажном доме на улице Блинова в Саратове, где в результате взрыва погибли семь человек. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

На месте аварийно-спасательных работ, где всю ночь шел разбор завалов, глава региона провел заседание оперативного штаба.

"Сейчас сотрудники МЧС России и областной службы спасения устраняют завалы параллельно на нижних и верхних этажах. Задействованы высококвалифицированные альпинисты спецотделения облспаса. Крайне сложный вид работ. Для этого привлекаем специализированную технику", - сообщил губернатор, добавив, что ресурсов достаточно.

По его словам, вывоз обломков дома проводился всю ночь. Вывезено более 2 тыс. кубометров.

25 июля произошел взрыв газа в подъезде многоэтажного дома №2 на улице Блинова в Саратове. По предварительным данным, погибли семь человек, в том числе ребенок. В оперативных службах при этом не исключили повторного обрушения частично разрушенного жилого дома. Медицинская помощь понадобилась 16 людям.

Как передает корреспондент ТАСС, рядом с домом, где произошел взрыв, организовали стихийный мемориал. Жители несут туда свечи, игрушки и цветы.