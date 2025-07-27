Сотрудники МЧС России и областной службы спасения устраняют завалы на нижних и верхних этажах дома, который пострадал от взрыва газа, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин

САРАТОВ, 27 июля. /ТАСС/. Девять человек находятся в пунктах размещения граждан с организацией горячего питания в Саратове после взрыва газа в доме №2 на улице Блинова, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"Продолжают работу пункты размещения граждан с организацией горячего питания. По состоянию на сегодняшнее утро там находятся девять человек. Готовы незамедлительно предоставить места для всех желающих", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что разбор завалов и вывоз обломков продолжался всю ночь. Сейчас сотрудники МЧС России и областной службы спасения устраняют завалы параллельно на нижних и верхних этажах.

По его словам, сегодня началась работа по восстановлению утраченных документов. Пострадавшим также оказывают материальную помощь. "Из резервного фонда правительства области выделим для этого необходимые средства. К оценке ущерба специалисты приступят сразу же по окончании аварийно-спасательных работ", - отметил глава региона.

По данным ГУ МЧС по региону, жильцам трех подъездов дома разрешили вернуться в квартиры, проход в другие два подъезда остается закрыт. Также закрыт для прохода подъезд №2 в соседнем доме на улице Блинова, 4. Работы на месте ЧП продолжаются. Ранее мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что нахождение в 1-м, 2-м и 3-м подъездах в доме, где произошел взрыв, признано безопасным. Водоснабжение организовано там по временной схеме, электроснабжение подается в штатном режиме.