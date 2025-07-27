В Петербурге трех человек нашли мертвыми в квартире

На Штурманской улице обнаружены тела супружеской пары и их знакомого без видимых признаков насильственной смерти, сообщили в пресс-службе петербургского ГСУ СК России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело по факту обнаружения трех человек без признаков жизни в квартире в Московском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского ГСУ СК России.

"26 июля в одной из квартир на Штурманской улице города Санкт-Петербурга обнаружены тела супружеской пары и их знакомого без видимых признаков насильственной смерти. Причина смерти будет установлена в ходе проведения судебно-медицинского исследования. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа осмотрела квартиру, обстоятельства произошедшего устанавливаются.