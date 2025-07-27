Еще 34 пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июля. /ТАСС/. В северном штате Индии Уттаракханд 8 человек погибли, 34 получили травмы в давке у храма в городе Харидвар. Об этом сообщила газета The Times of India.

Тысячи паломников направлялись к храму Манса Деви, расположенном на вершине холма. Узкая лестница, ведущая к храму, оказалась перегружена людьми. По предварительным данным, среди паломников началась паника, когда упал электрический кабель. Люди стали разбегаться в разные стороны, началась давка.

Полиция начала расследование происшедшего. Трагические инциденты при массовых паломничествах в храмы и по религиозным маршрутам нередко происходят в Индии. В текущем году уже зафиксировано 50 случаев давки на религиозных мероприятиях.