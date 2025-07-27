Пострадавших нет, уточнил губернатор региона Александр Дрозденко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Более десятка БПЛА уничтожено в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"В Ленобласти продолжается отражение атаки БПЛА. Уже уничтожено более десятка дронов. Падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении. В Ломоносовском районе обломки сбитого БПЛА стали причиной возгорания строений в частном секторе. Пожар локализован. Работают бригады Леноблпожспаса и службы МЧС", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что МЧС, Леноблпожспас и лесная пожарная охрана переведены на усиленное дежурство.