Отключение произошло после пожара на подстанции

МАХАЧКАЛА, 27 июля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в центральной части Махачкалы, прерванное из-за возгорания кабелей на подстанции, сообщается в Telegram-канале министерства энергетики и тарифов Дагестана.

"Электроснабжение отключенных из-за аварии на подстанции 110 кВ "Новая" потребителей полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 26 июля около 86,5 тыс. жителей Махачкалы остались без электроснабжения в центре города из-за возгорания кабелей на подстанции 110 кВ "Новая", вызванного повышенной нагрузкой на линиях электропередачи.