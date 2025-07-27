Это связано с падением обломков БПЛА на ст. Жутово, сообщили в Приволжской железной дороге

ВОЛГОГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Шесть поездов задерживаются после падения обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги.

"В связи с падением обломков БПЛА на ст. Жутово в Волгоградской области задерживаются следующие пассажирские поезда: №452 Адлер - Ижевск, № 524 Адлер-Екатеринбург, №531 Киров- Адлер, №358 Имеретинской Курорт-Уфа, №254 Новороссийск-Уфа, №252 Новороссийск-Уфа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время задержки составляет от одного часа до более трех часов.

Ранее задержанные поезда, по данным Приволжской железной дороги, №509 Казань - Новороссийск и №532 Адлер - Киров отправлены с задержкой по своим маршрутам. Возможна задержка еще трех поездов.