Помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница, губернатор региона Александр Дрозденко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Женщина пострадала от падения обломков сбитого дрона в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"В Ломоносовском районе от падения обломков БПЛА пострадала женщина", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Как уточнил губернтаор, женщина получила ушибы и порезы. По словам Дрозденко, помощь пострадавшей уже оказывает Ломоносовская межрайонная больница.

Причиной пожара в доме в поселке Большая Ижора Ломоносовского района стали обломки БПЛА. Пожарные ликвидируют возгорание, указал Дрозденко. По словам губернатора, область компенсирует ущерб жителям, чье имущество пострадало при отражении атак беспилотников.

Ранее Дрозденко сообщил, что в небе над Ленинградской областью 27 июля утром было сбито более 10 беспилотников. Падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении, Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске. В Ломоносовском районе обломки сбитого БПЛА стали причиной возгорания строений в частном секторе, пожар локализован. МЧС, Леноблпожспас и лесная пожарная охрана в регионе переведены на усиленное дежурство.