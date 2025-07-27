Мужчина получил осколочное ранение в области виска и самостоятельно обратился за медицинской помощью

ГЕНИЧЕСК, 27 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотником ударили по жилому дому в Новой Каховке Херсонской области, мужчина получил ранения. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации городского округа города Новая Каховка.

"27 июля 2025 года в результате атаки БПЛА был поврежден дом по адресу: город Новая Каховка, улица Уютная (Пионерская). К большому сожалению, одним из пострадавших оказался житель нашего города", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что мужчина получил осколочное ранение в области виска и самостоятельно обратился за медицинской помощью в местную больницу. На данный момент он находится на амбулаторном лечении.