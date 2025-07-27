В калининградском аэропорту задерживается прилет 25 самолетов

Причина задержек - временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе калининградского аэропорта

КАЛИНИНГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Прибытие 25 авиарейсов задерживается в международном аэропорту Храброво, еще один отменен перевозчиком. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе калининградского аэропорта.

"По оперативным данным, задерживаются на прилет в Храброво 25 авиарейсов московского и петербургского направлений. Соответственно, столько же рейсов в числе задерживающихся на вылет из Калининграда", - сказала представитель пресс-службы. Добавив, что еще один рейс отменен перевозчиком.

Причина задержек - временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга. "В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга в аэропорту Храброво отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале калининградского аэропорта.