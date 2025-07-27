В Петербурге более 20 авиарейсов направили на запасные аэродромы из-за ограничений

В терминале приостановлены регистрации на рейсы, ограничен проход пассажиров в чистую зону, сообщили в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Более 20 рейсов направлено на запасные аэродромы и 57 задержаны на вылет в петербургском аэропорту Пулково в связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"На текущий момент на запасные аэродромы направлено 22 рейса, 57 задержаны на вылет. В терминале приостановлены регистрации на рейсы, ограничен проход пассажиров в чистую зону. В связи с этим убедительно просим пассажиров отмененных рейсов, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала Пулково", - говорится в сообщении.

Ранее утром в Росавиации сообщили в введении в Пулково временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.