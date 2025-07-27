Губернатор региона поблагодарил военных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Атака БПЛА в Ленинградской области полностью отражена, беспилотная опасность над регионом снята. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко.

"Беспилотная опасность над Ленинградской областью снята. Атака БПЛА полностью отражена. Благодарю военнослужащих за ратный труд и защиту ленинградского неба", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, над регионом за утро 27 июля было сбито более 10 дронов. Падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении, Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске. В Ломоносовском районе от обломков сбитого беспилотника пострадала женщина (получила ушибы и порезы), также обломки стали причиной возгорания строений в частном секторе района и трехквартирного дома в поселке Большая Ижора.

На фоне атаки БПЛА вводились ограничения на прием и вылет воздушных судов в петербургском аэропорту Пулково - 57 рейсов на вылет были задержаны, 22 рейса направлены на запасные аэродромы. Позднее в Росавиации сообщили о снятии ограничений.

Губернатор особо отметил, что в отражении атаки дронов приняли участие экипажи Ленинградской военно-морской базы, и поздравил военнослужащих с Днем военно-морского флота. "Сегодняшний день моряки встречают не на плацу, а на боевой вахте. Каждый день приносит новые вызовы, с которыми с честью справляется Военно-морской флот России. Сегодня экипажи Ленинградской военно-морской базы принимали участие в отражении атаки БПЛА на Ленинградскую область. Поздравляю с Днем ВМФ всех военных моряков и благодарю за службу", - написал Дрозденко.

По данным губернатора, над регионом за утро 27 июля было сбито более 10 дронов. Падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении, Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске. В Ломоносовском районе от обломков сбитого беспилотника пострадала женщина (получила ушибы и порезы), также обломки стали причиной возгорания строений в частном секторе района и трехквартирного дома в поселке Большая Ижора.

На фоне атаки БПЛА вводились ограничения на прием и вылет воздушных судов в петербургском аэропорту Пулково - 57 рейсов на вылет были задержаны, 22 рейса направлены на запасные аэродромы. Позднее в Росавиации сообщили о снятии ограничений.