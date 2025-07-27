Он сорвался со скалы у водопада "Великан" в поселке Акармара Ткуарчалского района

СУХУМ, 27 июля. /ТАСС/. Спасатели извлекли из воды тело туриста из Москвы, сорвавшегося 26 июля со скалы в Ткуарчалском районе. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян.

"Спасатели извлекли сегодня из воды тело упавшего накануне со скалы туриста из России и передали медикам", - сказал Делибалтян.

Ранее МЧС сообщало, что москвич Николай Пронин 1979 года рождения 26 июля сорвался со скалы у водопада "Великан" в поселке Акармара Ткуарчалского района и погиб. Сотрудники МЧС выехали по срочному вызову на место происшествия в 15:45 мск и всю ночь занимались поиском тела и извлечением его на поверхность.

Водопад "Великан" самый высокий в Абхазии, его высота - более 100 м.