На Украине сотрудники военкомата сбили мотоциклиста при попытке мобилизовать его

Они подрезали мотоциклиста, чтобы он вынужден был остановиться, тот упал и получил перелом ноги

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники военкомата на Украине пытались поймать и мобилизовать мотоциклиста. Инцидент произошел в Ровненской области на западе Украины, сообщает издание "Страна", опубликовавшее соответствующее видео.

Сотрудники военкомата подрезали мотоциклиста, чтобы он вынужден был остановиться, тот упал и получил перелом ноги.

На записи видно, как мужчину с забинтованной ногой медики приехавшей скорой помощи укладывают на носилки, а женщины, оказавшиеся на месте инцидента, ругаются с сотрудниками военкомата, предлагая им не заниматься людоловством, а самим отправляться на фронт. В ответ слышатся угрозы отобрать телефон у того, кто ведет съемку. Присутствующие при этом сотрудники полиции бездействуют.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая прошлого года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в свои микроавтобусы. В свою очередь военнообязанные пытаются всеми способами избежать мобилизации, включая подкуп, приобретение фальшивых медсправок, нелегальное пересечение границы и так далее.