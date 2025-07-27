Из-за временных ограничений 37 авиарейсов из Петербурга были отменены

Еще 27 прибывающих в Пулково рейсов отправлены на запасные аэродромы в Москву и Архангельск, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Тридцать семь рейсов из петербургского аэропорта Пулково были отменены, 27 прибывающих рейсов отправлены на запасные аэродромы в Москву и Архангельск в связи с временными ограничениями, которые вводились на фоне атаки БПЛА на Ленинградскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"27 рейсов отправлены на запасные аэродромы (Шереметьево, Домодедово, Архангельск), 37 рейсов отменены", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе аэропорта сообщали о направлении 22 рейсов на запасные аэродромы и задержке 57 рейсов на вылет. В настоящее время ограничения в Пулково сняты, после открытия воздушного пространства принято и отправлено 13 рейсов.

"Аэропорт Пулково совместно с авиакомпаниями активно работает над стабилизацией расписания. Ограничения воздушного пространства действовали свыше пяти часов. Операционные службы аэропорта переведены на усиленный режим работы. В настоящее время идет активная подготовка самолетов к вылету, пассажиры направляются на посадку. Ситуация в терминале нормализуется", - уточнили в пресс-службе Пулково. Ожидающим свои рейсы пассажирам в аэропорту предоставляют мягкие коврики и раздают питьевую воду. Также в здании аэровокзала работают специалисты по гостеприимству, которые отвечают на интересующие пассажиров вопросы.

В настоящее время в Пулково действует мобильная приемная транспортной прокуратуры, где пассажирам задержанных и отмененных рейсов оказывают правовую помощь. Как уточнили ТАСС в надзорном ведомстве, тех пассажиров, кто не отказался от перелета, перерегистрируют на другие рейсы.

По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, над регионом за утро 27 июля было сбито более 10 дронов.