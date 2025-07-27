Возгорание произошло ночью в районе Бахчедереси

СТАМБУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Служба пожарной безопасности строящейся в Турции АЭС "Аккую" приняла участие в тушении лесного пожара, который возник в 45 км от площадки сооружения станции. Он не представлял никакой угрозы для объектов АЭС, сообщила Служба коммуникаций АО "Аккую Нуклеар".

"Служба пожарной безопасности АЭС "Аккую" приняла участие в тушении лесного пожара, возникшего ночью в районе Бахчедереси - около 7 км к северу от поселка Ташуджу (расположенного в регионе сооружения АЭС "Аккую"). Пожар произошел в 45 км от площадки АЭС "Аккую" и не представлял никакой угрозы для объектов атомной электростанции", - говорится в сообщении.

Пожарные АЭС, как отмечается, присоединились к штабу по тушению пожара и активно подключились к локализации и тушению. "К месту распространения огня были направлены лесопожарная автоцистерна, три водовоза и 36 сотрудников пожарной службы. Тушение осложнялось условиями стойкой засухи и сильного ветра, который часто менял направление. Пожарные расчеты на площадке АЭС продолжали нести дежурство в штатном режиме. При взаимодействии с муниципальными пожарными службами провинции Мерсин и сотрудниками районного управления лесного хозяйства, которые координировали действия пожарных и распределяли зоны ответственности, пожар был полностью локализован. Небольшие локальные очаги продолжает ликвидировать муниципальная служба", - отмечается в релизе.

Как отметил генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких, подразделения службы пожарной безопасности АЭС "Аккую" учитываются при привлечении сил и средств для тушения пожаров в регионе. "Мы всегда готовы оказать содействие местным властям за периметром площадки. Пожарная часть строительной площадки первой в Турции АЭС оперативно отреагировала на возникновение лесного пожара в провинции Мерсин. Возможность оперативного реагирования, навыки и специализированное оснащение нашей пожарной части являются залогом безопасности самой станции и прилегающих территорий, особенно в условиях жаркого средиземноморского климата. АЭС "Аккую" надежно защищена от пожаров", - приводит служба коммуникации слова гендиректора АЭС.

"Еще на стадии проектирования, благодаря применению новейших негорючих материалов, повышающих огнестойкость конструкций энергоблоков, использованию нераспространяющих горение кабелей, пожаробезопасных масел, наиболее эффективных передовых автоматических систем противопожарной защиты, грамотному противопожарному зонированию стало возможным отнести АЭС "Аккую" к числу наиболее безопасных в пожарном отношении действующих и сооружаемых атомных электростанций в мире", - отметил Буцких.

Защита станции от пожаров

Работники службы пожарной безопасности АО "Аккую Нуклеар" в круглосуточном режиме несут службу на площадке строительства АЭС "Аккую". Служба пожарной безопасности непрерывно обеспечивает мониторинг строительной площадки и контролирует соблюдение требований пожарной безопасности на всех объектах строительства. "Периметр площадки снаружи надежно отделен от прилегающего леса минерализованными полосами. Весь лесной массив разбит на сектора противопожарными просеками шириной до 100 метров, являющимися надежным препятствием распространению возможного пожара. Построены несколько широких противопожарных дорог с твердым покрытием для беспрепятственного доступа пожарной техники и подразделений в любую точку площадки", - сообщила Служба коммуникаций АО "Аккую Нуклеар.