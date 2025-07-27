В Карелии действует шесть лесных пожаров

С 15 июля на всей территории республики действует особый противопожарный режим

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 июля. /ТАСС/. На территории Карелии действуют шесть лесных пожаров - в Суоярвском, Муезерском и Лоухском районах. Об этом сообщили в группе Авиалесоохраны республики во "ВКонтакте".

"На сегодняшнее утро в районах Карелии действует шесть лесных пожаров, один вновь зарегистрированный в Лоухском: Суоярвский - один; Муезерский - три; Лоухский - два", - сказано в сообщении.

С 15 июля на всей территории Карелии действует особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огонь на землях любых категорий. В лесах установлен пятый класс пожарной опасности.