Из Хабаровска в Тынду в сопровождении психологов ведомства и врачей прилетели 20 человек, сообщили в пресс-службе министерства

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Психологи МЧС России оказали помощь родственникам погибших при крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области в 325 случаях, более 300 из них - по горячей линии. Об этом сообщил заместитель начальника Дальневосточного филиала ФГБУ "Центр экстренной психологической помощи МЧС России" МЧС России Сергей Елизаров.

"Оказывается экстренная психологическая помощь родственникам погибших в авиакатастрофе. Открыты два телефона горячей линии на базе ГУ МЧС России по Амурской области и ФГБУ ЦЭПП МЧС России. На данный момент оказана экстренна психологическая помощь в 325 случаях, в том числе 309 - это горячая линия", - сказал он.

В пресс-службе МЧС России добавили ТАСС, что сегодня из Хабаровска в Тынду в сопровождении психологов ведомства и врачей прилетели 20 человек. Ранее в Тынду прибыли 6 человек. "Все размещены в гостиницах и у родственников. Со всеми работают психологи МЧС России и РСЧС", - добавили в ведомстве.