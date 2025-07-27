В Астраханской области в ДТП два человека погибли и четверо пострадали

Водитель и пассажир автомобиля KIA скончались на месте происшествия, водитель и два пассажира автомобиля Nissan, один из них ребенок 13 лет, были госпитализированы с различными травмами, сообщили в Госавтоинспекции региона

АРХАНГЕЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения автомобилей KIA и Nissan на 465-м км автодороги Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово в Архангельской области. Трое, в том числе 13-летний подросток, госпитализированы, 9-летнему ребенку оказали разовую медицинскую помощь, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции егиона.

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля KIA скончались на месте происшествия, водитель и два пассажира автомобиля Nissan, один из них ребенок 13 лет, были госпитализированы с различными травмами. Еще одному пассажиру 9 лет оказана разовая помощь", - рассказали в ГАИ.

Авария произошла в районе 12:45 мск. По данным ведомства, женщина за рулем KIA двигалась по второстепенной дороге. При повороте налево на федеральную трассу она не предоставила преимущество автомобилю Nissan, который двигался со стороны Коряжмы в направлении Котласа.