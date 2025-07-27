В Калининградском аэропорту до 30 выросло число задерживающихся на прилет рейсов

Также отменили пять рейсов, сообщили в пресс-службе аэропорта

КАЛИНИНГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Около 30 авиарейсов задерживаются на прилет в калининградском аэропорту Храброво, отменены пять рейсов, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось о задержке на прилет в международный аэропорт Храброво и вылет из него 25 рейсов, а также отмене 1 рейса.

"По оперативным данным, на 14:45 местного времени (15:45 мск), число рейсов, задерживающихся на прилет, составило около 30, а количество отмененных рейсов выросло с одного до пяти", - сказали в пресс-службе. Абсолютное большинство задерживающихся рейсов - петербургского и московского направлений.

Причина задержек - временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропортах "большой" России, которые направлены на обеспечение безопасности полетов.

"В аэропорту Храброво довольно много пассажиров, но обстановка спокойная, все относятся к ситуации с пониманием", - отметила представитель аэропорта.

По официальным данным, ежедневно из Храброво совершается в среднем около 20 авиарейсов в Санкт-Петербург и 32 - в Москву.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) им. императрицы Елизаветы Петровны имеет статус аэропорта федерального значения, он рассчитан на 5 млн пассажиров в год. В 2024 году было обслужено более 4,8 млн пассажиров, что на 12% превысило показатель 2023 года.