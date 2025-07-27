Настоятель китайского монастыря Шаолинь подозревается в нарушении закона

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Настоятель буддийского монастыря Шаолинь (провинция Хэнань, Центральный Китай) Ши Юнсинь подозревается в нарушении закона. Об этом сообщила администрация этого всемирно известного религиозного комплекса.

Как уточняется на странице монастыря в WeChat, Ши Юнсинь подозревается в "совершении уголовного преступления, хищении и присвоении средств, выделенных на проект", а также в "серьезном нарушении буддийских заповедей, длительных неправомерных отношениях со многими женщинами и рождении внебрачного ребенка".

На текущий момент, как отмечается, ведется межведомственное расследование.