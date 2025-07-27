{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Настоятель китайского монастыря Шаолинь подозревается в нарушении закона

Ведется межведомственное расследование, сообщает администрация буддийского монастыря Шаолинь

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Настоятель буддийского монастыря Шаолинь (провинция Хэнань, Центральный Китай) Ши Юнсинь подозревается в нарушении закона. Об этом сообщила администрация этого всемирно известного религиозного комплекса.

Как уточняется на странице монастыря в WeChat, Ши Юнсинь подозревается в "совершении уголовного преступления, хищении и присвоении средств, выделенных на проект", а также в "серьезном нарушении буддийских заповедей, длительных неправомерных отношениях со многими женщинами и рождении внебрачного ребенка".

На текущий момент, как отмечается, ведется межведомственное расследование.

Теги
Китай
Ближневосточный конфликт
Израиль ликвидировал командира батальона спецназа "Хезболлах"
ЦАХАЛ нанес удар по югу Ливана
Читать полностью