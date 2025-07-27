В ДРК боевики убили более 40 человек, часть из них во время церковной службы

ПРЕТОРИЯ, 27 июля. /ТАСС/. Боевики из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убили в поселке Команда в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) более 40 человек, 20 из которых были убиты внутри церкви. Об этом сообщила конголезская радиостанция Okapi.

Вооруженная группа атаковала поселок в ночь на 27 июля, отмечает она. Убиты 43 человека, включая 20 прихожан, которые находились внутри храма на ночной молитве. Боевики подожгли несколько общественных зданий и частных домов.

Конголезские правительственные части и подразделения армии Уганды, находящиеся в провинции Итури по согласованию с правительством ДРК, сейчас ведут поиск боевиков.

Антиправительственный АДС был создан в Уганде в 1995 году. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС отступили и укрылись в восточных районах ДРК, где они совершают регулярные атаки на военные и гражданские объекты.

Вооруженные силы ДРК и Уганды уже второй год проводят на конголезской территории совместные регулярные операции по ликвидации отрядов АДС.