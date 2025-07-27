Ограничение мобильного интернета в Красноярске связано с мерами безопасности

КРАСНОЯРСК, 27 июля. /ТАСС/. Перебои в работе мобильного интернета в Красноярске, которые наблюдаются уже более суток, связаны с мерами безопасностями. Об этом сообщил ТАСС автоинформатор службы поддержки оператора "Теле2".

"На данный момент интернет в вашем районе может быть недоступен. Ограничение обусловлено мерами безопасности. Это не зависит от оператора связи и не связано с работой наших сетей. Сроки ограничений нам неизвестны. По возможности подключитесь к интернету по Wi-Fi", - сказал автоинформатор.

Как уточнил корреспондент ТАСС, перебои в работе мобильного интернета наблюдаются у операторов МТС, "Теле2", "Билайн" и "Мегафон" во всех районах Красноярска уже более суток. Из-за этого в небольших магазинах нельзя рассчитаться банковской картой, на некоторых городских транспортных маршрутах не работают терминалы оплаты, есть проблемы с вызовом такси или заказом еды.