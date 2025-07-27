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В Башкирии по факту ДТП с пассажирским автобусом завели дело

В больницу доставили семь пострадавших, сообщили в правоохранительных органах

УФА, 27 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг по факту ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщается в Telegram-канале "Следком Башкирии".

По данным прокуратуры региона, автобус Higer с пассажирами, которые направлялись в Удмуртию после туристического сплава, съехал в кювет и опрокинулся в Кигинском районе Башкирии на 35-м км автодороги Малояз - Верхние Киги, пострадали несколько человек. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в больницу доставили семерых пострадавших.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 38-летний водитель автобуса, двигаясь из Салаватского района в Удмуртию, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет, после чего автобус опрокинулся. В салоне находились 40 человек. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

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