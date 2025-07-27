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В Феодосии загорелась сухая трава на площади 3 тыс. кв. м

К тушению приготовлена авиация, сообщили в пресс-службе МЧС

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сухая растительность и лесная подстилка горят на площади 3 тыс. кв. м на территории Старокрымского лесничества в Феодосии, для тушения приведена в готовность авиация МЧС России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Для ликвидации лесного пожара в Феодосии приведена в готовность авиация МЧС России. Поступило сообщение о возгорании сухой растительности и лесной подстилки на территории Старокрымского лесничества в Феодосии. Площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м". - говорится в сообщении.

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