В Феодосии загорелась сухая трава на площади 3 тыс. кв. м

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сухая растительность и лесная подстилка горят на площади 3 тыс. кв. м на территории Старокрымского лесничества в Феодосии, для тушения приведена в готовность авиация МЧС России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Для ликвидации лесного пожара в Феодосии приведена в готовность авиация МЧС России. Поступило сообщение о возгорании сухой растительности и лесной подстилки на территории Старокрымского лесничества в Феодосии. Площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м". - говорится в сообщении.